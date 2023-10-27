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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف بني سويف يكرم أوائل طلبة الشهادات

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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نظمت إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، برعاية الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، أوائل طلبة الشهادات الحاصلين علي تقدير امتياز وجيد جدا مع مرتبة الشرف لطلبة البكالوريوس والليسانس كما كرم أوائل طلبة المعاهد والدبلومات الفنية والثانوية العامة.
أقيم الحفل في دير القديسة العدراء مريم ببياض التابع لايبارشية  بني سويف.

حضر الحفل آباء كهنة الإيبارشية ومجمع المكرسات وأهالي الأوائل، ويأتي هذا الاحتفال ضمن الفعاليات التي تقيمها الإيبارشية لتشجيع أبناءها المتفوقين دراسيا وحثهم على أن يكونوا دائما في نجاح مستمر.

بدأ الحفل بالصلاة ثم عرض كورال الترانيم ثم تكريم الأوائل والتقاط الصور التذكارية مع الأوائل ومجمع الكهنة وكان يوما مفرحا لأبناء الإيبارشية.

أسقف بني سويف ارثوذكس البكالوريوس الثانوية العامة الدبلومات الفنية الصور التذكارية
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