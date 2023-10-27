3 أشخاص يختطفون تاجرا في مدينة نصر نصب عليهم في صفقة آثار مزيفة

ألقت مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص اختطفوا تاجرا فى مدينة نصر نصب عليهم فى صفقة آثار مزيفة، وطلبوا فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات بتلقيها اتصالًا هاتفيًا مـــن شقيقها وبعض الأشخاص قاموا خلاله بمساومتها على تجهيز مبلغ مالى نظير إطلاق سراح شقيقها وذلك لوجود خلافات مالية بينهم.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وضُبط بحوزتهم (طبنجة صوت – سيارة ملك أحدهم -2 تمثال حجرى "مقلدين").

وبمواجهتهم اعترفوا بقيام المجنى عليه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالى مقابل تسليمهم (2 تمثال "مقلدين") على أنها أثرية، ولدى اكتشافهما ذلك قاموا باستدراجه واصطحابه بالسيارة المضبوطة واحتجازه بإحدى الشقق بمحافظة الجيزة "ملك أحدهم" ومساومة شقيقته لرد المبلغ المالى، وبإرشادهم تم التوصل لمكان تواجد المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر التعدى عليه بالضرب.

وبمواجهة المجنى عليه اعترف بقيامه بالنصب عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.