إعادة تشكيل مجلس إدارة "القابضة للري والصرف".. و"سويلم" يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للرى والصرف، وذلك بحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتم خلال اجتماع الجمعية الموافقة على إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ للشركة القابضة للرى والصرف ، وعرض واعتماد العلاوة الدورية للعاملين بالشركة القابضة للرى والصرف إعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١ .

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق المحلى والخارجى، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.

كما أكد ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة.

وقد تم خلال إجتماع الجمعية قبول الإستقالات المقدمة من مجلس الإدارة؛ كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية.

كما تم الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف وذلك على النحو التالى:

• المهندس علاء محمد حسن خالد – رئيساً لمجلس الإدارة.

• المهندس محمود محمد الحسينى غلوش – العضو المنتدب التنفيذى.

• فاروق محمد السيد مصطفى – عضو متفرغ للشئون المالية والإدارية

• المستشار فرحات عبد العظيم عبد الجواد – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• محمد سامى سعد محمد – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• حنان حمدى عبد المقصود – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

• عيد عبد الفتاح مرسال – عضو مجلس إدارة غير متفرغ

وعقب الجمعية، عقد الدكتور سويلم إجتماعاً مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد؛ إذ وجه بإعداد خطة خلال ٤ أسابيع للنهوض بالشركات والتركيز على مبدأ الإستفادة بالميزة التنافسية لدى الشركات التى تتيح لها الفوز بعقود جديدة لتنفيذ مشروعات متنوعة ، مع التأكيد على أهمية التدريب ورفع قدرات العاملين والإرتقاء بمستواهم .

كما إلتقى الدكتور سويلم بكل من السيد الأستاذ الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق ، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة ، وأيمن صلاح الدين وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.

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