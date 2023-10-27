الطاهري: إسرائيل تخشى توسيع رقعة الاشتباك ولا تريد صراع مع مصر

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه في تقديره بخصوص الصاروخ الذي سقط على طابا، أنه في نهاية المطاف، ستسفر التحقيقات عن ماهية ما جرى بالتفصيل، ولكننا أمام واقعتين، عندما وقع الخطأ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بادرت إسرائيل بالاعتراف بالخطأ والاعتذار.

وأضاف الطاهري، خلال مداخله هاتفيه على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاعتذار هنا يكون مؤشرًا لأشياء كثيرة، وهي أن إسرائيل لا تريد أن توسع رقعة الاشتباك، ولا تريد أن تدخل في مواجهة بشكل أو بآخر مع مصر .

وتابع الطاهري : "وهذا السياق يرتبط بمجريات النقاش الدائر في الإعلام الإسرائيلي، فالكل يتحاشى مصر والكل يتحاشى أن تدخل إسرائيل في صراع مباشر مع مصر".