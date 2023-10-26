اتحاد جدة يواصل الترنح في الدوري السعودي بالتعادل مع الحزم

واصل فريق اتحاد جدة، الترنح في بطولة الدوري السعودي، واستمر في سلسلة نتائجه السلبية الأخيرة، بالتعادل مع الحزم بهدفين لمثلهما في المباراة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.

ولم يتذوق الاتحاد طعم الفوز في آخر 4 مباريات له في الدوري السعودي، بتعادله مع الحزم بنتيجة 2-2.

افتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، التهديف لصالح العميد في الدقيقة 26 من صناعة مواطنه نجولو كانتي.

وأدرك محمد الثاني التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 36، ثم صنع بنزيما هدفًا لزميله حسن كادش في الدقيقة 81، قبل أن يحرم فايز سليماني لاعب الضيوف، اتحاد جدة من نقاط المباراة الثلاثة.

وبتلك النتيجة، جاء اتحاد جدة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، فيما ظل الحزم في المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 7 نقاط.