الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نادي القضاة ينظم حملة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم
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نظم نادي قضاة مصر اليوم الجمعة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطينى الشقيق فيما يتعرض له من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي . 

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة والمستشار محمد صبحي سكرتير عام النادي وجميع أعضاء مجلس الادارة. 
شهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا وإقبالا كثيفًا من جانب قضاة مصر و أسرهم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا في مشهد يبرهن علي أن الشعب المصري دائمًا مساندا وداعما لشقيقه الفلسطينى.
وصرح المستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي والمتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الوقفات المليونية من الشعب المصري تضامنا مع شقيقه الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم وحفاظا على مقدرات الأمن القومي المصري، وبسط السيادة الكاملة على الأراضي المصرية ورفضا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه إلى مصر والأردن.

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