نائب رئيس نادي المصري يشارك في وقفة تضامنية لدعم فلسطين

شارك الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادى المصرى فى وقفة تضامنية مع شعب فلسطين الشقيق نظمها أهالى محافظة بورسعيد .

وأكد " أبو قمر " أن مشاركته تأتى دعماً لقرارات الدولة المصرية و التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع العدوان الغير الإنسانى من الكيان الصهيونى على المواطنين الأبرياء فى فلسطين و ما شهدته المنطقة من أحداث لا توصف إلا أنها إستهداف للأرواح .

وقال ندعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى أظهر موقف مصر الداعم لأشقائها فى فلسطين وقرائته الجيدة للمشهد و التخطيط الصهيوني للمنطقة .

أضاف " أبو قمر " كل المواطنين من جميع الفئات شاركوا فى الوقفة التضامنية لأنه واجب وطنى و إنسانى لافتاً إلى ثقته الكبيرة فى القيادة السياسية فى دعم أشقائنا الفلسطينيين و قضيتهم .

أشار إلى أن النادى المصرى أعلن تضامنه مع الأشقاء فى فلسطين عن طريق الحسابات الرسمية كما إرتدى لاعبو الفريق الأول قمصان تدعم فلسطين أثناء إجراء عملية الإحماء قبل إنطلاق مباراة طلائع الجيش التى فاز فيها المصرى بهدف التونسى فخرالدين بن يوسف و لم يحتفل اللاعبين بل دعموا فلسطين