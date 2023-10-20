رئيس وزراء باكستان المؤقت: الوقت قد حان لتعزيز الصداقة والتعاون مع الصين

أعلن رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار اليوم الجمعة، أن الوقت قد حان لتعزيز الصداقة والتعاون بين باكستان والصين.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن كاكار قوله خلال كلمته أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة شينجيانغ في أورومتشي الصينية:" في باكستان، نقول إن حسن الجوار هو كنز. وفي هذا الصدد، نحن محظوظون جدًا بأن تكون الصين أخًا جيدًا وجارًا جيدًا وشريكًا جيدًا وصديقًا جيدًا."

وأضاف:" حان الوقت لتعزيز هذه الصداقة بشكل أكبر، دعونا نرسم معًا مسارًا جديدًا للسلام والازدهار والتنمية المربحة للجانبين".

وتابع:" علاقاتنا التي اجتازت اختبار الزمن ظلت بمنأى عن تقلبات الزمن، إننا ننظر إلى علاقاتنا مع الصين من منظور استراتيجي طويل المدى. وفي المشهد العالمي المتغير باستمرار، تعد الصداقة الصينية الباكستانية ثابتة وستظل كذلك دائمًا."

وقال "بناء على نجاح علاقاتنا السياسية، ركز البلدان بشكل خاص على شراكتنا الاقتصادية التي تتجلى في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني".

وقال كاكار إن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني كان "مثالا حقيقيا" للأهداف المعلنة لمبادرة الحزام والطريق. وأضاف: "لقد ساعدنا ذلك على تحديث شبكة النقل والاتصالات لدينا ومعالجة نقص الطاقة وتطوير ميناء جوادار في إقليم بلوشستان".

وأشار إلى أن مشاريع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني لم تحفز النمو الاقتصادي فحسب، بل حسنت أيضًا حياة ومعيشة المواطنين الباكستانيين مع تعزيز الاتصال الإقليمي أيضًا.

وتابع بقوله:" إننا نسعى للتعلم من نجاح شينجيانغ في التحديث الزراعي. ونهدف أيضًا إلى إنشاء منطقة تجريبية زراعية مشتركة في باكستان لإدخال التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة. ونهدف أيضًا إلى تطوير الروابط بين الصناعات في شينجيانغ وباكستان."

وقال كاكار إن أحد المجالات المحددة في هذا الصدد يمكن أن يكون الطاقة الشمسية، وهو قطاع رئيسي في شينجيانغ.

ونوه بأن باكستان تتطلع إلى تعزيز التعاون الثقافي والعلاقات الشعبية مع شينجيانج، قائلا "ندعو المزيد من السياح من شينجيانج وأجزاء أخرى من الصين لزيارة الأماكن السياحية في باكستان".

وفي اليوم السابق، أكد البلدان عزمهما على تعزيز شراكتهما بشكل أكبر، حيث قال كاكار إن إسلام آباد لن تسمح لأي شيء بتقويض الشراكة الاستراتيجية مع بكين.

وجدد الجانبان هذا التعهد خلال اجتماع على مستوى الوفد بين رئيس الوزراء والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش منتدى الحزام والطريق الثالث.