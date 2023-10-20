النائب تيسير مطر: خروج المصريين تضامنا مع غزة يؤكد موقف مصر من الأطماع الإسرائيلية

شارك النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنه الصناعة بمجلس الشيوخ، امين عام تحالف الاحزاب السياسيه في المظاهرات الداعمة لموقف مصر في مواجهة محاولات التهجير لسيناء ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد مطر، أن التفاف ملايين المصريين وتفويضهم السيسي والمظاهرات الحاشدة بالميادين والنصب التذكاري، يؤكد موقف مصر وقوة قيادتها لمواجهة الاطماع إلاسرائيلية فى المنطقة وتهجير الفلسطنيين من أرضهم .

وقال إن خروج الملايين ظهر اليوم بالميادين للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،يؤكد أصالة الشعب المصري ونوابه، والتفاف الجميع حول زعيم وطني مخلص، استطاعت وطنيته الحفاظ على أمن وسلامة الحدود المصرية وسلامة المواطن المصرى. .

كانت قد شهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

