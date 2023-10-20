رئيس جامعة جنوب الوادي يتقدم مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات السيسي

تقدم الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي المسيرة التي نظمتها الجامعة اليوم الجمعة دعما لصمود الشعب الفلسطيني وتأييدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري .

شارك بالمسيرة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وحشد من طلاب الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة ان هذه المشاركة الواسعة تعكس دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم . وتأييد الرئيس السيسي في قرارات حماية الأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس الجامعة ان مصر هي قلب العروبة النابض ودائما ما تحتضن القضايا القومية بتجرد وإخلاص.

وخلال الوقفة ردد المشاركون الهتافات منددين بالعداون الغاشم ورفعوا اللافتات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.

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