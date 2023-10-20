إشادات واسعة بالمطربة أنغام بعد ردها على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

شهد موقع "أكس" أو "تويتر" سابقا صباح اليوم الجمعة، عاصفة من الإشادات بالفنانة أنغام، وذلك بعد ردها على أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية بعد تغريداته حول ضرب غزة وسكانها، وقد عبر مجموعة كبيرة من زملاءها وجمهورها عن إعجابهم بموقفها.



بدأت الحكاية عندما قالت الفنانة أنغام من خلال منشورها عبر حسابها على موقع "إكس" الذي نشرته منذ يومين: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، وقررت الإشارة له في التغريدة التي كتبتها، وتفاعل معها مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن سعادتهم بهذا المنشور، فقرر "أفيخاي" المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرد عليها بتغريدة جديدة.



وفي إشارة إلى حساب أنغام الشخصي على "تويتر" قال "أفيخاي" في تغريدته: "حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".



وتابع: "أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".



وفي مهاجة ساخرة لها ردت "أنغام" على هذا المنشور بعبارات شديدة اللهجة في تغريدة أخرى عبر حسابها في إشارة لـ"أفيخاي" قائلة: "انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟

وتابعت أنغام: "يعني مصر. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟.



وواصلت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)، شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت!!.



وأكدت أنغام: "فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

وأختتمت أنغام تغريدتها: قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".



كما أبدى الإعلامي عمرو أديب إعجابه بموقف المطربة أنغام وردها الساخر على تغريدات أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية عبر موقع "تويتر".



وكتب عمرو أديب تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "أكس" ردًا على كلام أنغام معلقا: "الست أنغام دي القوة الناعمة بتاعتنا، تخيل بقي لما تشوف قوتنا الخشنة حاجة هتكيفك تمام".

فيما كتبت المطربة مروة ناجي، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة موجهة للفنانة أنغام، قائلة: "الله عليكي يا نغومة يا صوت مصر المشرف المحترم.. صوت مصر مش بس بالغناء بالمواقف". وتابعت: "وموقفك النهاردة علامة مهمة في التاريخ لا يقل عن موقف الست أم كلثوم، برافو، وتحيا مصر".

وتواصل المطربة أنغام التعبير عن دعمها للشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية نتيجة الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتتفاعل باستمرار مع الأحداث الجارية بها، فبعدما طلبت مؤخرا من جمهورها التبرع لأهل غزة، كما أعلنت أيضا تأجيل حفلها في دبي، تضامنا مع الأحداث الجاري بغزة.