أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تنفذ عدوانا وحشيا غير مسبوق على غزة

قالت الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في غزة تصعيد غير مسبوق في الصراع العربي الإسرائيلي وهو نكبة جديدة للشعب الفلسطيني ولا يقل خطورة عن نكبة ١٩٤٨، مؤكدة أن إسرئيل تنفذ عدوان وحشيا وقصفا للأهداف المدنية وقتل أعداد هائلة من المدنيين الفلسطينين الأبرياء.

وأكدت أبو سكين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية دي إم سي، اليوم الجمعة، أنه حتى على مستوى الخسائر الذي شهدتها إسرائيل يوم ٧ أكتوبر فهي كانت ضربة قاسمة وشهدت مستوى خسائركبير في الحروب التى خاضتها من قبل.

وتابعت أن هناك نقطة فارقة تخص التعامل من قبل الإعلام الإسرائيلي مع الأحداث، حيث يسوق الرواية الإسرائيلية ويقول إنه لا فارق بين غزة وحماس، كما تؤيد أمريكا والدول الغربية إسرائيل في هذا السياق، ورغم ذلك هذا لا يعني ممارسة هذه الإبادة الجماعية لغزة وأهاليها بهذا الشكل.