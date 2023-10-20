الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق هائل داخل عقار مكون من 3 طوابق بمصر القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نشب حريق هائل داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماده.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتبين أن النيران شبت فى الطابق الأخير من العقار، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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4 سيارات إطفاء - 1030 وحدة سكنية الاجهزة الامن الحماية المدنية بالقاهرة
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