الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا بالدوري الأفريقي

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة ، لقاء الأهلي أمام  سيمبا التنزاني على ملعب بنيامين مكابا الوطني في دار السلام، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية، هي : الأهلي ، ومازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.
في خط الدفاع:  محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم الدبيس.
في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشه.
في خط الهجوم: حسين الشحات  ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

وحرص كولر على دراسة الفريق التنزاني جيداً قبل لقاء الليلة وشاهد أكثر من مباراة سابقة للفريق في المنافسات المحلية والقارية من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فيه .

ويمتلك الأهلي أوراق رابحة كثيرة يأتي في مقدمتها ، حسين الشحات وبيرسي تاو وديانج ومحمد هاني وكهربا  وعلي معلول والحارس المُخضرم ، محمد الشناوي.

في المقابل ، يسعى سيمبا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلي خاصة وأن الفريق التنزاني نجح من قبل في الفوز أكثر من مرة على الأهلي بفضل الأرض والجمهور  ، ويمتلك سيمبا سجلًا جيداً على ملعبه في البطولات الإفريقية، حيث تعود آخر هزيمة للفريق في تنزانيا لشهر فبراير من العام الحالي أي منذ 8 أشهر من الآن، بعدما خسر من الرجاء المغربي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة.

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