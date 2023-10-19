سلوفينيا تطبق عمليات تفتيش على حدودها إثر أعمال العنف بمنطقة الشرق الأوسط

أعلنت سلوفينيا تطبيق عمليات تفتيش على حدودها مع المجر وكرواتيا المجاورتين، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بأعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت حكومة سلوفينيا -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس- إنه سيتم تطبيق الضوابط الحدودية بعد غد السبت، وستستمر لمدة ما لا يقل عن 10 أيام، مضيفة أن وزير الداخلية بوستجان بوكلوكار، سيعلن عن تفاصيل بشأن هذا الصدد خلال اجتماع مسؤولي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

كانت إيطاليا قد أعلنت أمس تعليقها لاتفاق حدودها المفتوحة مع سلوفينيا بدءا من الـ 21 من شهر أكتوبر الجاري وسيستمر لمدة 10 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفينيا وإيطاليا وكرواتيا والمجر من بين 27 دولة تابعة لمنطقة شنجن التي تعد أكبر منطقة سفر حر في العالم، وقد تعيد تطبيق دول منطقة شنجن مؤقتًا الضوابط الحدودية في حال وجود تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي.