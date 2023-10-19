الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب رئيس حزب المؤتمر: جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين يندى لها الجبين

دكتور رضا فرحات
دكتور رضا فرحات
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أدان اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، الجريمة الدموية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لافتا إلى أنها جرائم يندى لها الجبين ومخزية للعدو الصهيوني الجبان والغرب الذي يتشدق بحقوق الإنسان.

وأضاف فرحات، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم وحشية كل يوم ضد الفلسطينيين، ومجزرة مستشفى المعمداني تذكرني بما حدث في مدرسة بحر البقر، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يستهدف تجريف القضية الفلسطينية وتصفيتها عسكريا وعلى المجتمع أن يتخذ موقفا حازما وقويا ورادعا لإسرائيل.

تابع  تهجير الفلسطينيين مخطط إسرائيلي لاحتلال سيناء مرة أخرى ، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه من الحنكة والخبرة العسكرية ما يجعله يتخذ القرارات المناسبة للدفاع عن أمن مصر القومي من أي تهديدات خارجية.
 

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