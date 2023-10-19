المتحدث العسكرى: قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى القاهرة وقناة السويس

قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم ندوتين تثقيفيتين بجامعتى القاهرة وقناة السويس، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى الثقافى والوطنى وبالتزامن مع الذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية تناولت التحديات التى تواجه المجتمع والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين مما يسهم فى الإرتقاء بمستوى المعرفة والوعى لدى الشباب الجامعى.

وخلال الندوتين أكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيسا جامعتى القاهرة وقناة السويس على أهمية تلك الندوات لترسيخ الشعور الوطنى وتوسيع دائرة المعرفة برؤية الدولة المصرية، مشيرين إلى دور القوات المسلحة وتضحيات أبنائها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

وأختتمت الندوتين بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتبادل الدروع وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.