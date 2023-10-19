مجلس خدمة المجتمع بحامعة الإسكندرية يستعرض نتائج القافلة الطبية الشاملة

أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، على وكلاء الكليات ضرورة إجراء تقييم كامل لكافة وحدات السلامة والصحة المهنية بكليات ومعاهد الجامعة، مع مراجعة كافة الأجهزة والأدوات والتدريب الجيد لفرق العمل البشرية ووضع الخطط المبنية علي أساس علمي بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة لما تمثله تلك الوحدات من أهمية لحماية أمن وسلامة منشآت الجامعة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقاعة الاجتماعات الكبري بإدارة الجامعة.

واستعرض الدكتور علام نتائج اللقاء الذي حضره مع لجنة البيئة بالمنطقة الروتارية مصر 2451 بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، للتعاون في مشروعات بيئية مستدامة داخل كليات الجامعة تضمنت فصل المخلفات الصلبة من المنبع، وعمل نموذج تنفيذي في إحدى كليات الجامعة، وترشيد استهلاك المياه بتوفير موفرات مياه شرب، والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء داخل الجامعة.

وهنأ المجلس كلية الهندسة بمناسبة فوز مشروع الكلية "الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الامطار بالإسكندرية" بالمركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 فئة المشروعات الكبرى.

كما هنأ المجلس كلية الصيدلة بمناسبة فـوز مشروع الكلية "الدائرة الخضراء Green Cycle” بالمركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2023 فئة المبادرات والمشروعات غير الهادفة للربح.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية شاملة إلى منطقة حلب بالكيلو 57 على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، حيث شارك في القافلة 9 أطباء بشري و4 أطباء أسنان و50 منظم و6 طلاب من أسرة طبيب من أجلك، وذلك في مختلف التخصصات الطبية وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها 398 حالة مع توفير الأدوية مجانا للمرضى.

وعرض خلال المجلس قيام كليات العلوم والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية بالمشاركة في مبادرة "100 يوم صحة" الرئاسية للكشف عن أمراض الضغط والسكر وصحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية للعاملين بتلك الكليات.

كما استعرض المجلس مشروع البحث المقدم من الدكتورة حنان مصطفى عبد الله المدرس بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان "تعزيز استعادة الموارد وتحسين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من خلال التعاون التآزري بين الأنظمة الكهروكيميائية الحيوية والتناضح الأمامى"، بالإضافة إلى استعراض عدد من أنشطة كليات الجامعة وورش العمل والندوات والمبادرات والبرامج التدريبية التى تمت خلال شهرى سبتمبر واكتوبر 20233.