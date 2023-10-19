طلاب الإسكندرية يقفون دقيقة حداد ويقرأون الفاتحة على أرواح شهداء غزة

شهدت المدارس الحكومية في الإسكندرية خلال طابور الصباح، اليوم الخميس، وقوف الطلاب دقيقة حداد مع قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، وتضامنًا مع أهالي قطاع غزة.

ونظم طلاب وأهالي الإسكندرية، أمس، مجموعة من الوقفات التضامنية في العديد من المناطق داخل المحافظة، للتعبير عن غضبهم مما يحدث لأهالي قطاع غزة على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، خصوصًا بعد تعرض المستشفى الاهلي المعمداني، والجامعات والمدارس للقصف المدفعي واستشهاد أكثر من 1000 شخص.

وحمل الطلاب لافتات لصور ضحايا القصف، فمنذ بداية العدوان على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال نتج عنه وفاة أكثر من 3000 شخص أكثرهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من 11000 خربح

وأدانت مصر قصف قوات الاحتلال مستشفي المعمداني داخل قطاع غزة، في بيان صادر من وزارة الخارجية، والذى أسفر عن مقتل الكثير من الأطفال والنساء الذين نجو من قبل من قصف المنازل، حيث اعتبرت مصر هذا القصف متعمد، وطالبت مصر بالتدخل السريع من قبل المجتمع الدولي لوقف قصف غزة، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية للفلسطينيين.