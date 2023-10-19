هشام الحصرى: الشعب المصري مستعد لارتداء الأفرول للدفاع عن أمنه القومي

أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن تفويضه نيابة عن الشعب المصرى وأعضاء مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتخاذ كل ما يراه من إجراءات لازمة دفاعا عن الأرض والأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان، لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وقال الحصرى، إن المشاهد المستمرة للاعتداءات الوحشية على الأطفال والنساء وكافة المدنيين الفلسطينين، أصبحت متكررة، وتدمى قلوبنا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: "الشعب المصرى قادر على ارتداء أفروله والدفاع عن الأمن القومى المصرى."

وأضاف،: نؤكد رفضنا التام، لمخطط التهجير القسرى للفلسطينين، متابعا، ,ومثلما قال الرئيس السيسى:" عندكم صحراء النقب"، مؤكدا ضرورة وجود ممرات آمنة لوصول المساعدات للفلسطينيين.

كما شدد على ضرورة انتهاء هذه الحرب الوحشية والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، وأن يكون هناك رؤية وموقف من الكيانات الدولية لوقف تلك المجازر وألا يكون هناك كيل بمكيالين.