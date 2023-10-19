الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يتقدم مسيرة طلابية لدعم القضية الفلسطينية

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس يتقدم مسيره طلابية لدعم القضية الفلسط
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احتشد آلاف الطلاب بجامعة قناة السويس من كافة الكليات، اليوم  الخميس، ومن ميدان النجمة داخل الحرم الجامعي، انطلقت أفواج من الطلاب والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس؛ لدعم القضية الفلسطينية، بعد قصف مستشفى المعمداني الذي أسفر عن إستشهاد نحو 500 شهيد من الأطفال والكبار، في واقعه ندد بها المجتمع الدولي.

هذا وتقدم المسيرة - الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات.

فيما أكد الدكتور ناصر مندور أن الكلمة القوية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس؛ لدعم القضية الفلسطينية والتي أعلن خلالها بكل وضوح  الموقف المصري القوي والحاسم في دعم الفلسطينيين حيث عبر الرئيس عن رفض المصريين لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن ملايين المصريين مستعدون للدعم، وها نحن الآن نعلن عن تأييدنا للرئيس وموقفه الذي يمثل رأي كل مصري .

وخلال المسيره رفع الطلاب أعلام فلسطين ومصر، وصور الرئيس السيسي، ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ورددوا هتافات لدعم القضية الفلسطينية.

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الاسماعيلية الجديدة الإسماعيلية القضية الفلسطينية المجتمع الدولي قصف مستشفي المعمداني
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