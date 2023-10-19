شاهد.. محامو الدقهلية ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع أهالى غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

نظمت نقابة محامين جنوب الدقهلية اليوم الخميس، وقفة تضامنية أمام مجمع المحاكم بمدينة المنصورة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بأعمال الكيان الإسرائيلي الغاشم ضد المدنيين فى غزة.

وشارك فى الوقفة التضامنية محمد الغمرى نقيب المحامين بجنوب الدقهلية وأحمد العساس نقيب قسم ثان المنصورة وإبراهيم وادى نقيب مركز المنصورة وحاتم عيطه نقيب قسم أول المنصورة ومحمد عبد الستار نقيب أجا ويسرى حمام نقيب طلخا وأحمد صبرى موافى نقيب السنبلاوين وعدد من المحامين.

ورفع المحامون أعلام فلسطين واللافتات المتضامنة مع أهالى غزة ورد المحامون هتافات مناهضة لإرهاب دولة الاحتلال اسرائيل وما تقوم به من جرائم حرب فى حق الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى منع دخول المساعدات لقطاع غزة لإنقاذ المصابين جراء القصف الإسرائيلي.

وأعلن المحامون تأييدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الحفاظ على الأراضي المصرية .

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