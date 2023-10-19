محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بمراكز ومدن المحافظة . موجهاً باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض برئاسة، أحمد عيسى، بحملة الإزالة المخلفات والقمامة ورفع الاشغالات من نهر شوارع المدينة، فضلاً عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين و ازاله الاعلانات غير مرخصه بالإضافة إلى العمل المستمر لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.



وفي قلين قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة، برئاسة اللواء خالد كشك، برفع الاشغالات من حرم الطريق العام وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج لتسير حركة المرور بقلين.

من جهته تابع اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم استعدادت الحملة الميكانيكية بكامل معداتها مع حلول موسم الأمطار، فضلا عن تنظيم حملات جمع القمامة من المناطق والشوارع والميادين العامة للاسهام فى تحسين النظافة للمواطنين فى منطقة الهضبة والمقابر ومحيط المدارس ومستشفى بلطيم النموذجى ودور العبادة والكورنيش وتهذيب الاشجار ونقل الحاويات من المقلب الوسيط الى المقلب الرئيس ببلطيم.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول برئاسة، عصام قصيف، بعمل حملات لرفع الاشغالات بمناطق الحلافي وشارع مركز الشرطة، وخالد ابن الوليد، شارع البحر، والعاشر من رمضان بمدينة الحامول، فضلاً عن حملات النظافة اليومية بقري المركز ورفع الاشغالات.

وفي مدينة برج البرلس، تم عمل حملات النظافة ورفع الإسغالات، بشواع المدينة ومنطقة النصب التذكارى، تحت إشراف سليم ابوشريف، رئيس مدينة برج البرلس.

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