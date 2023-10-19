الأحزاب السياسية تؤيد مواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تأييد الأحزاب السياسية لمواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية».

وتواصل القوى السياسية والأحزاب والكيانات الأهلية والإعلامية التفافها الرسمي ودعمها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييد موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية في الإجراءات والتدابير كلها التي تراها في صالح الحفاظ على مقدرات الوطن واستقراره مؤكدين أن الدولة المصرية قوية وذات سيادة وتمتلك من الإمكانات والقدرات ما يضمن أمنها القومي واستقرار والحفاظ على أراضيها.

وأعلنت الأحزاب السياسية أن جموع المصريين الذين خرجوا لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي مسبقا لن يتوانوا في الاصطفاف مجددا مع القيادة السياسية حفاظا على مقدرات الوطن واستقراره الراسخ.

وأكد تحالف الأحزاب السياسية المكون من 42 حزبا سياسيا أن جميع رؤساء الأحزاب أعلنوا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

