الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يوقع عقد شراء أحدث أجهزة أشعة عمليات لإجراء الجراحات المتطورة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قام الدكتور أحمد  القاصد رئيس جامعة المنوفية بتوقيع عقد شراء جهاز أحدث أنواع اشعة العمليات ماركة فيليبس موديل فيليبس Zenition 70.

كما وقع على العقد المهندس ممدوح ابوجبل المتبرع بالقيمة الشرائية للجهاز  لخدمة مرضي المحافظة والمترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن توقيع العقد يأتي في إطار التعاون بين جامعة المنوفية ومؤسسات العمل المدني والخيري مع شركة الفا هيلث كير الوكيل لشركة فيليبس العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجهاز يعد من أوائل الأجهزة لهذا الموديل في مصر وشمال إفريقيا، و يسهم في المساعدة على إجراء عمليات الجراحات المتطورة كعمليات جراحات  الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، الأشعة التداخلية، العظام والعمود الفقري، وجراحات المسالك. 

كما يتميز بدقة عالية في التصوير ، وذلك ضمن سعي الجامعة الدائم لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية.

ووجه الدكتور  أحمد القاصد الشكر للمهندس ممدوح ابوجبل وممثلي الشركة.

وحضر توقيع العقد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب والدكتور محمد  صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندس  هشام صبري  مدير فرع الدلتا بشركة الفا هيلث كير مصر والمهندس  ابراهيم منشاوي مدير مبيعات الدلتا بشركة الفا هيلث كير  مصر.

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المهندس ممدوح المستشفيات الجامعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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