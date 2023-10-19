رابطة أندية الدوري تطالب بيريرا بالشفافية في إعلان أخطاء الحكام

طالبت رابطة الأندية المحترفة بالشفافية في مسألة اعلان أخطاء الحكام وعقوباتهم للرأي العام، بعد حالة الجدل الكبيرة التي شهدتها الجولات الثلاثة الأولى من دورى نايل، والأخطاء الكبيرة التي ارتكبها بعض الحكام في انطلاقة الدوري.



وأشاد البرتغالي فيتور بيريرا بحكام دورى المحترفين خلال ألأسابيع الثلاثة الأولى من الدورى، في اجتماعه الاثنين الماضي مع حكام ومساعدي القسم الثاني الأول "دورى المحترفين"، مبديًا رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه الحكام في الجولات الأولى من المسابقة، وأكد أن تطور المستوى سيصب في صالح الحكام في نهاية هذا الموسم، في ظل اعتماد نظام التصنيف.



وعقدت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، اجتماعا مع حكام ومساعدى دورى القسم الثاني "أ"، لتقييم الأداء وتصحيح الأخطاء خلال الثلاثة أسابيع السابقة نظريا وعمليا بمركز شباب الجزيرة.



ومنح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكام تعليمات بعدم السماح لأى لاعب للاحتفال بتسجيل الأهداف أكثر من 60 ثانية، مؤكدا أنه سيتم احتساب هذه المدة وقتا بدلا من الضائع مع كل هدف يتم تسجيله.