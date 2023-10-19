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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أهالى قرية الإسماعيلية بالمنيا ينظمون وقفة تضامنية مع أهل غزة.. صور

أهالي قرية الإسماعيلية
أهالي قرية الإسماعيلية بالمنيا
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نظم أهالى قرية الإسماعيلية بمحافظة المنيا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وشهد ميدان 30 يونيو توافد المئات عليه من مختلف القرى بمدينة المنيا، يحملون أعلام فلسطين ويرددون هتافات "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين"، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد. 
 


وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ صباح اليوم العديد من الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وخروج طلاب جامعة المنيا أيضا فى مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعى.

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