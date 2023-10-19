أهالى قرية الإسماعيلية بالمنيا ينظمون وقفة تضامنية مع أهل غزة.. صور

نظم أهالى قرية الإسماعيلية بمحافظة المنيا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وشهد ميدان 30 يونيو توافد المئات عليه من مختلف القرى بمدينة المنيا، يحملون أعلام فلسطين ويرددون هتافات "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين"، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد.





وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ صباح اليوم العديد من الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وخروج طلاب جامعة المنيا أيضا فى مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعى.

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