لعنة الفوز على الأرجنتين تطارد منتخب السعودية

يواجه منتخب السعودية، لعنة في مبارياته الأخيرة منذ الفوز على الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك في 11 لقاء خاضه بعد الانتصار على بطل العالم بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

فجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على منتخب الأرجنتين في وجود الأسطورة ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي، حينما فاز بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال القطري.

ومنذ ذلك الفوز، خاض الأخضر 11 مباراة حتى الآن، لم يفز سوى في لقاء وحيد، منهم 4 مباريات تحت قيادة مدربه الإيطالي الحالي روبرتو مانشيني، الذي تولى المهمة الفنية خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وغادر منتخب السعودية منافسات كأس العالم 2022، بعدما خسر مباراتيه في البطولة من بولندا (2-0) و(2-1).

وانتصر بعد ذلك على اليمن بثنائية دون رد في كأس الخليج العربي (خليجي 25)، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم خسر من العراق وعمان ليودع منافسات البطولة مبكرًا.

ولعب منتخب الخضر، مباراتين وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا وخسرهما بنفس النتيجة (2-1)، ليتولى مانشيني مهمة تدريب المنتخب السعودي في مباراة ودية أيضًا أمام كوستاريكا ليبدأ بعدها سلسلة اللا فوز في 4 مواجهات ودية، إذ خسر بثلاثية مقابل هدف، والهزيمة من كوريا الجنوبية بهدف للا شئ.

وتعادل منتخب السعودية مع نيجيريا بهدفين لمثلهما، قبل اختتام استعدادات المنتخب السعودي لبطولة كأس آسيا بالخسارة من مالي بنتيجة 3-1 في معسكره بالبرتغال، الذي انتهى مع نهاية فترة التوقف الدولي أمس الثلاثاء.

منتخب السعودية

ولم يتذوق مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، طعم الفوز في المباريات الأربعة الودية التي تولى فيها المهمة الفنية للأخضر، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في واحدة، ليدخل ضمن 11 مباراة لعبها المنتخب السعودي منذ الفوز على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، لم يحقق فيها الانتصار سوى في مباراة وحيدة وهي أمام اليمن.

وأصبح مانشيني مدرب منتخب السعودية، في ورطة كبيرة أمام اتحاد كرة القدم السعودي والجماهير، التي تأمل في عودة منتخب بلادها للمنافسة من جديد بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد.