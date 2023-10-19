الدوري السعودي يعود بمواجهات قوية في الجولة العاشرة

تستأنف المنافسات المحلية فى الدوريات المختلفة حول العالم، غدًا الجمعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وخوض المنتخبات لمباراتين تقريبًا ضمن مواجهات الأجندة الدولية، ليعود بعدها الدورى السعودى بعدما خاض منتخب السعودية لقاءين أمام نيجيريا ومالى، ضمن استعداداته لبطولة كأس آسيا، ليبدأ دوري روشن المنافسات بمواجهات قوية فى الجولة العاشرة، نستعرضها فى السطور التالية.

وتنطلق ضربة بداية الجولة العاشرة من الدوري السعودي لموسم 2023-2024، بمواجهة صعبة بالنسبة إلى اتحاد جدة الذى يحل ضيفا على نظيره التعاون فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية أو (الجوهرة المشعة)، إذ يتطلع الاتحاد بنجومه العالميين، مثل المخضرم الفرنسى كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتى، والبرازيلى فابينيو، لتصحيح وضع الفريق بجدول الترتيب والدخول فى المنافسة على البطولة، وللحفاظ على اللقب بعد تحقيقه الموسم الماضى، ولكن العميد يواجه فريقا عنيدا لا يكل ولا يمل أمام كبار الدوري السعودي، وبالتالي يحتل وصافة ترتيب المسابقة حتى الآن برصيد 22 نقطة خلف الهلال المتصدر، فيما يأتى اتحاد جدة رابعا بـ19 نقطة.

محمد شريف

كما يحل المهاجم المصرى محمد شريف رفقة فريقه الخليج ضيفا على الهلال فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، فى مباراة صعبة بالنسبة لرفاق المحترف المصرى، حينما يواجه الخليج متصدر الدورى السعودى على ملعبه الأمير فيصل بن فهد، والذى يتسلح بنجوم مثل البرازيلى نيمار دا سيلفا ومواطنه مالكوم، والمهاجم الصربى ألكسندر ميتروفيتش والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالى.

وخاض شريف 7 مباريات من أصل 8 فى دورى روشن مع الخليج، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر لزملائه، وذلك بعدما انتقل إلى هذا الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الأهلي لمدة موسمين، ويحتل فريق محمد شريف المركز الحادى عشر بجدول الترتيب وفى جعبته 9 نقاط فقط.

وفى مواجهة قوية أيضا لمحترف مصرى، يستقبل فريق النصر بقيادة نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، نظيره ضمك الذى يضم بين صفوفه لاعب المنتخب الوطنى طارق حامد وذلك على ملعب الأول بارك، يوم السبت 21 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة، التى تستكمل فى السادسة مساء من اليوم التالى منذ عودة المسابقة بعد فترة التوقف الدولى.

طارق حامد

وشارك طارق حامد فى المباراتين الوديتين لمنتخب الفراعنة، أمام زامبيا والجزائر، شارك فى الأولى أساسيا، ودخل بديلا فى الثانية، ليعود إلى فريقه بمواجهة قوية أمام النصر صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما يأتي ضمك قبل هذا اللقاء عاشرا بـ10 نقاط.

ويستضيف فريق أهلي جدة نظيره الوحدة فى ختام مباريات السبت من الجولة العاشرة، وذلك فى التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، متسلحا بخبرات أكثر من نجم بالفريق، وعلى رأسهم الجزائري رياض محرز، البرازيلى روبرتو فيرمينو، والإيفوارى فرانك كيسى.

أهلي جدة

ويدخل الأهلى، اللقاء أمام الوحدة بمعنويات مرتفعة بعد حسمه لديربى مدينة جدة لصالحه فى الجولة الماضية أمام الاتحاد بالفوز بهدف للا شىء، ليعوض سلسلة النتائج السلبية فى الفترة الأخيرة، وسعيا وراء الثلاث نقاط أمام الوحدة، قبل المواجهة المرتقبة والصعبة أمام الهلال فى الجولة المقبلة، لتحسين وضع الراقى بجدول ترتيب الدورى السعودى، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، فيما يأتى ضيف هذه الليلة فى المرتبة الثامنة وفى رصيده 13 نقطة.