مجلس الشيوخ: نؤيد السيسي فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، إنّ الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة لم ترحم المرضى والجرحى في مستشفى الأهلي المعمداني، فقتلت وجرحت المئات مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر المصرية من قبل، فضلًا عن الدمار الشامل الذي ترتكبه تلك القوات الغازية الغاشمة المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، خلال جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على تأييد سافر لا أخلاقي من بعض الدول الغربية، والمجلس يرفض سياسة تهجير أبناء غزة من وطنهم ويدعو المجتمع الدولي وبرلمانات العالم لإدانتها واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والأمن والسلم في هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين ولن ينجو منها أحد، بجانب الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أن المجلس يدين تلك الحرب، كما أنه يؤيد ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة ودعم الشعب الفلسطيني، ويدعو الشعب المصري بكل طوائفه إلى التكاتف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة.



