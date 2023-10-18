جمال الكشكي: القضية الفلسطينية في وجدان المصريين

قال الكاتب جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الالماني كانت واضحة إلى كل من يهمه إقرار السلام في المنطقة.

وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن مخطط تهجير الفلسطينيين هو أمر يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي، وهناك ثوابت لدى الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الإيمان الراسخ لدى المصريين تجاه القضية الفلسطينية لمسناه في شوارع مصر اليوم، بعد خروج المصريين للتنديد بجرائم إسرائيل في قطاع غزة، وتأييد الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات بشأن حل الأزمة.

وأكد الكشكي أن أغلب المشاركين في الاحتجاجات اليوم من الشباب، وهذا يؤكد أن القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري، وهي قضية متوارثة، منوها أنه لم يفاجأ بنزول المصريين للشوارع للتنديد بجرائم إسرائيل، متابعا: "المصريين يعني الإرادة الصلبة دائما، والمسألة بقت هم عام في كل بيت مصري".

وأشار إلى أن الشعب المصري يثق في قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، ويقف خلفه، ويشعر أن كل شيء في أمان وأن الأمن القومي المصري مسئولية الرئيس السيسي.