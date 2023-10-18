«المهن الموسيقية» تتوقف عن العمل تضامنًا مع فلسطين

أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل النقيب العام بيانا تضامنيا مع الأشقاء فى غزة .

قالت خلال البيان: “باسم جموع الموسيقيين والمبدعين فى مصر نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء فى غزة ونندد بالمجازر التى يتعرض لها الأبرياء والأطفال على أيدى جيش الاحتلال”.

جاء فى البيان: قرار مصطفى كامل بتنظيم وقفة تضامنية للموسيقيين من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء، ولمدة ساعة، حيث يتوقف كل الموسيقيين والمطربين عن العمل هذه الساعة للإعلان عن التضامن بشكل رسمى مع الأشقاء الفلسطينيين، رافعين علم مصر وفلسطين معا أمام أعين العالم.

وأكد البيان وقوف الموسيقيين وبقوه خلف الإدارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى وقراراته الحكيمة فى مواجهة الأزمة.

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة، إن النقيب العام جهز أعداد كبيرة من أعلام الدولتين مع تكليف كل مناديب لجنة العمل بتوزيعهم على الموسيقيين والمطربين فى كل أرجاء جمهورية مصر العربية لترفع أعلام مصر وفلسطين فوق أكتاف النجوم الساعه الثانيه عشر ليلا . فور العودة من الساعة التى يتوقف فيها الموسيقيين والمطربين تضامنا مع شعب فلسطين الحبيب.