بوتين: نأمل أن تمثل مأساة وكارثة مستشفى «المعمداني» إشارة لإنهاء الصراع

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تمثل مأساة وكارثة مستشفى المعمداني الإنسانية في غزة إشارة جادة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في بكين، بحسب قناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء: "لقد وقعت مأساة وكارثة إنسانية حقيقية في مستشفى المعمداني، وهناك مئات القتلى والجرحى في قصف استهدف بنية مدنية صحية".

وأضاف: "من الضروري استغلال هذه المأساة بشكل جدي وفتح خط للاتصالات بين الجانبين تقود إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه المأساة سريعا". وشدد بوتين على ضرورة تحقيق الوحدة بين كافة الأطياف الفلسطينية ورفع مستوى التفاعل والتنسيق فيما بينها، مشيرا إلى أن هذه المسألة تخص المجتمع الفلسطيني وحده ولا يمكن لروسيا التدخل فيها.

ودعا الرئيس الروسي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن هذا ما تتبناه بلاده دائما لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم.