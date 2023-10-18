توافد المئات من أهالي الشرقية للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم الرئيس السيسي

توافد المئات من أهالى محافظة الشرقية للمشاركة في الملحمة الوطنية أمام مبنى ديوان عا المحافظ لدعم وتأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية ورفض تهجيرهم من أراضيهم ورددوا الشعارات المنددة بجرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الاعزل وسط صمت عالمى غير مسبوق على جرائم الحرب منها "يا فلسطيني يا فلسطينى دمك دمي ودينك ديني.. بالروح والدم نفيدك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين نفديك بالدم يا فلسطين.. لا لا للخونة..تسقط إسرائيل قتلة الأطفال..وأعداء السلام"

وقام المتضامنون برفع الإعلام المصريه والفلسطينية واشعال النيران فى العلم الاسرائيلي تعبيرا عن رفضهم لقتلة الأطفال العزل والنساء والشيوخ.

وتم تنكيس الأعلام حدادا علي أرواح الابرياء الذين راحوا ضحية العدوان الاسرائيلي الغاشم.

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت عصر اليوم احتشاد المئات من أبناء المحافظة أمام الديوان العام للتنديد بما يقوم به العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الاعزل ولدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى في إتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ علي الأمن السلام.