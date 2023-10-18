استعدادًا للوقفة الاحتجاجية.. أعلام إسرائيل وأمريكا تحت أقدام الصحفيين

تستعد نقابة الصحفيين، للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها تنديدا للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الأبرياء العزل، برسم أعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة له على الأرض، لدهسها.

واستضافت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين ظهر اليوم، السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوحى، فى لقاء مفتوح حول آخر تطورات مايجرى في غزة.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيونى الإجرامى باستهداف المستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، الذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى، والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل فى غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيونى من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنسانى، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل، الذى يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، مطالبة بتحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونية.

وتحمّل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، وإدانتها بشكل واضح.