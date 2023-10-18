برلمانية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

أدانت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كل الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الواضحة في حق العزل وما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى في غزة.

وأضافت عطوة أن الرئيس السيسي أعلى مصلحة الشعب الفلسطيني وأوضح خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، إن "فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر تعني أن شيئا مماثلا سيحدث وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن"، وبالتالي فإن فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".

وتابعت أن الشعب المصري مستعد للخروج في أى وقت للتظاهر وإعلان الدعم والتفويض للرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات للدفاع عن الوطن ومواجهة مخططات الاعتداء علي سيادته.

ودعت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم واستهداف وحشي للمدنيين والأطفال والنساء في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، وسط صمت دولي ومساندة للاحتلال.