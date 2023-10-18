وقفة تضامنية أمام محكمة الخانكة للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة ورابطة المحامين بالخانكة وقفة تضامنية أمام محكمة الخانكة للتنديد بالمجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وآخرها استهداف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين

وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الاسرائيلي واستهدف المستشفيات والمدنيين العزل.

شارك في تنظيم الوقفة الاحتجاجية لنقابة ورابطة المحامين بالخانكة سامح مريت نقيب المحامين بالخصوص، وأحمد عفيفي السمين نقيب محامين العبور، ومحمد أحمد جمعة نقيب محامين الخانكة، وأعضاء الرابطة هشام الحجار ويوسف محمود وعبد الرحمن سعودي وأحمد شلبي ومحمد خالد وأحمد أبو سعدة ومحمد السيسي.

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، مشيرين إلي أن الشعب المصري يرفض تصفية القضية الفلسطينية أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم لا سيما وأن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون فكرة التهجير.

وقفة تضامنية

محكمة الخانكة

وقفة تضامنية