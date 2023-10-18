رئيس حزب التجمع: موقف مصر شديد الوضوح في مساندة الشعب الفلسطيني

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن موقف مصر شديد الوضوح في مساندة الشعب الفلسطيني، ولا يحمل أي التباس أنه مساند لحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": "ليس منذ اندلاع الأزمة الحالية ولكن منذ البداية ومنذ سنوات ومساندة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 5 يونيو 1967 هو موقف مصر".

وتابع: "الموقف المصري تبلور بأن الرسالة الأولى التي صدرت عن الخارجية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والموقف الرسمي لمصر أن مصر بكل قلبها وعقلها وشعب وحكومة مع الشعب الفلسطيني في غزة، وأن المساعدات الإنسانية لا بد أن تدخل وفورا، ولن نبلع طعم لم يبلعه الشعب الفلسطيني نفسه، بأن يتم تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء، سواء كان حضورهم دائما، كما هو مخطط أو مؤقتا كما يدعون وهو موقف شعبي حكومي رسمي عبر عنه الرئيس".

واستطرد: "رسائل الرئيس في كلماته المتعددة وآخرها اليوم كانت في غاية الأهمية، فهو يوجه كلمته إلى شعوب أوروبا، ويظهر لهم من المسؤول عن وجود تنظيمات مسلحة في غزة، وكان قاطعا لتوضيح عذه النقطة، بتعطيل الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية مؤكدا أنه إن لم يكن وفقا لقرارات 242 بإقامة الدولة الفلسطينية أو على الأقل وفقا لاتفاق أوسلو".