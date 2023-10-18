"القومي للإعاقة" يدين ممارسات سلطات الاحتلال الوحشية وقصفها لمستشفى بغزة

أدان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيان صحفي، الممارسات القمعية والوحشية التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد مئات من المدنيين الفلسطينيين من الجرحى والأطفال والنساء.

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن إدانتها الكاملة لما حدث من قصف للمدنيين العزل والمرضى والمصابين، وطالبت المجتمع الدولي في هذا الشأن القيام بدوره وواجبه نحو مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها الإجرامية وبشكل عاجل بحق الفلسطينيين .

واستنكرت المشرف العام على المجلس ما تم من جرائم وحشية بحق الأطفال والنساء في غياب تام لحقوق الانسان وعدم احترام للقانون الدولي الإنساني هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ما حدث من جرائم أصيب فيها المئات ستخلف عدد كبير جدا من الأشخاص أصحاب الإعاقات وهو ما يمثل انتهاك آخر بحق حرمان الشخص من وظيفة من الوظائف الحيوية التي يقوم بها خاصة بحق الأطفال والنساء.

وأعلنت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن مساندة جميع المصريين وفي القلب منهم الأشخاص ذوي الإعاقة لقيادتهم السياسية في تحركاتها الرامية إلى وقف الجرائم التي تدور على الأراضي الفلسطينية من جانب سلطات الاحتلال، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يثقون في قيادتهم السياسية وأنهم خلف جيشهم المصري العظيم.