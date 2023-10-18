تقرير: 49% من سكان جنوب إفريقيا مهددون بخطر انعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2025

أفادت دراسة دولية بأن ما يقرب من نصف سكان جنوب إفريقيا (49%) مهددون بخطر مواجهة انعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2025.

وأوضحت دراسة مؤسسة "World Data Lab" للأبحاث، التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، أنه إذا كانت قضية السمنة تشغل ساحة النقاش حول الغذاء في جنوب أفريقيا، التي سجلت أعلى معدلات سمنة على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء، فإن نقص التغذية أيضا يمثل عبئا لا يقل أهمية عن هذه القضية.

وأشارت الدراسة إلى أنه مع ظهور جائحة "كوفيد ـ 19"، التي فاقمت التحديات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار، لم يتمكن 30.8 مليون شخص في جنوب أفريقيا (52% من سكان البلاد) من تناول غذائهم بشكل كافٍ عام 2020.

وأضافت أن 70% من أطفال جنوب أفريقيا يولدون في أوساط فقيرة وبحلول سن الخامسة يعاني 1 من كل أربعة أطفال من عجز في النمو البدني والمعرفي، متوقعة أن يعاني 21.18% من أطفال جنوب أفريقيا من التقزم بحلول عام 2025.

ونبهت الدراسة إلى أن مقاطعة "ليبموبو" الجنوب أفريقية ستكون الأكثر تضررا بحلول عام 2025 حيث سيتأثر 54% من سكانها بانعدام الأمن الغذائي تليها مقاطعات: "كوازولو ـ ناتال" و"الشمالية الغربية" (53%) ثم "كيب الشمالية" (52%) و"مبومالانجا" (50%).

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق أزمة طاقة كبرى تواجهها جنوب أفريقيا فضلا عن تراجع القوة الشرائية للمستهلكين على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في البلاد.