بالفيديو.. نقيب أطباء القاهرة: "ما حدث يرجعنا لعصر التتار وننتظر فتح المعابر لإرسال المساعدات"

قالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن ما يحدث في غزة يرجعنا لعصر التتار والبربر ومجزرة بحر البقر، متسائلة: "فين المنظمات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق المرأة والطفل وحقوق الحيوانات، عايزينهم يطلعوا يورونا نفسهم، الواحد حزين إن مفيش أي ذرة إنسانية".

وأضافت "شيري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إنه لا بد من اتخاذ موقف إيجابية تجاه المجازر الإسرائيلية التي تحدث في قطاع غزة، وضرورة أن يكون هناك مقطاعات لهذه المنظمات، موضحة: "فين الأمم المتحدة من ضرب المستشفى المعمداني في قطاع غزة أنا مش متخيلة إن في مستشفى يتم استهدافها".

وتابعت: "المستشفى المعمداني كانت تعاني من نقص الإمدادات وكانت بدون إمكانيات، وما حدث من استهداف لها هو قمة في البربرية ولا يوجد أي ديانة أو إنسانية تقول إنه يتم استهدافها"، مضيفة: "الناس في الغرب بيطالبوا بحقوق الحيوان وما حدث في غزة يعتبر جرائم حرب".

وأوضحت: "مناظر الأطفال المصابين جراء القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة صعبة جدًا، وما حدث أشبه بكارثة هيروشيما، كفاية الرعب اللي حصل لهؤلاء الأطفال متخيلين هل الأطفال الناجين من المستشفى سيعيشون عيشة طبيعية؟".

وأكدت "شيرين" أن نقابة الأطباء اتفقت على التبرع بشكل فوري للأشقاء الفلسطينيين، وتم فتح باب التسجيل لأطباء مصر لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين والتبرعات في كل البنوك، بجانب تحركات الطواقم الطبية لغزة، والكل مستعد وأطباء مصر كلهم واقفين على الباب بعد كل ما تابعناه في قطاع غزة، وكل الناس كذلك وننتظر التنسيق بفتح المعابر لإرسال المساعدات".