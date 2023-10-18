اليونان تدين الهجوم الصاروخي على مستشفى قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية اليونانية الهجوم الصاروخي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية اليونانية في بيان اليوم /الأربعاء/، عن استيائها العميق إزاء الأحداث التي أدت إلى خسائر مؤلمة للغاية في الأرواح البشرية في مستشفى غزة".

وأضافت "منذ البداية، شددت اليونان على ضرورة حماية المدنيين وإعلاء القيم الإنسانية وتبقى ثابتة في التزامها بهذا الموقف"، حسبما أوردت صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

