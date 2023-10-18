خبير العلاقات الدولية: الغرب ينحاز بشكل أعمى لإسرائيل ولا يطبق حقوق الإنسان

قال طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، إن الجميع يشاهد الصور المروعة والجرائم التى ترتكب فى قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلى، متابعا: "أين حقوق الإنسان التى ينادى بها الغرب؟!.. هذه الحقوق لديهم كاذبة والغرض منها التدخل فى شئون الدول وسرقة ثرواتها وتحقيق مصالح الدول الغربية تحت فكرة حقوق الإنسان".

وأكد البرديسى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كذب الغرب والتدليس كان واضحا من خلال الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلى، وذلك الظلم والاستيلاء على حقوق المواطن الفلسطينى، متسائلا: "أين حقوق الإنسان وأين حقوق الفلسطينيين؟!.. الأمر واضح لكل متابع منصف.. فالغرب يكذب ويتنفس الكذب فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويستثمر فى الكذب".

ولفت البرديسى، إلى أن مصر هى من تعرف حقوق الإنسان وهى الدولة الحضارية والتى تؤمن بفكرة الإنسانية والقانون ككل جامع، وتتشبث بقواعد القانون الدولى العام ومضامين الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أنه فى المقابل فإن الغرب يرعى الإرهاب ويشارك فيه ويصمت بشكل كامل عن الأعمال الوحشية والبربرية فى قطاع غزة.