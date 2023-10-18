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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب المؤتمر: أين المجتمع الدولي من ضرب مستشفى المعمداني في غزة وسقوط مئات الشهداء؟

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة
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اعتبر حزب المؤتمر  برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية المجزرة الإنسانية التي نفذتها، قوات الاحتلال الإسرائيلي  بضرب مستشفى المعمداني في غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الأطباء والمرضى والأطفال والنساء جريمة حرب ولا بد أن يتحرك العالم كله لنصرة الشعب الفلسطيني.
وأكد حزب المؤتمر، أن إسرائيل تنفذ أكبر عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني الأعزل، متسائلا: لماذا هذا الصمت الدولي أمام ما يحدث من مجازر على أرض فلسطين وقذف مستشفى المعمداني وسقوط المئات من الشهداء إنه عمل ضد الإنسانية والعالم كله يقف صامت مكتفي الأيدي أمام العدوان الغاشم الهمجي الممنهج.

وثمن حزب المؤتمر، الجهود المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل  من براثن جيش الإحتلال الأهوج، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر دولي السبت القادم،  لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع مع إسرائيل، بمشاركة ممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، والتي تملك سلطة اتخاذ القرارات الدولية.

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حزب المؤتمر المجتمع الدولي حقوق الشعب الفلسطينى
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