ضبط 80 منشأة تدار بدون ترخيص في دمياط

قامت ادارة مراقبة الأغذية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، بشن حملات على المواد الغذائية، والتى بدأ بالمصانع ووصولا الي أماكن استهلاكها في البقالات والمطاعم.

أسفرت الحملات عن تفتيش 105 منشأة غذائية، تم ضبط 80 منشأة منهم تدار بدون ترخيص، و17 يمثلون خطر داهم على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف العمل بها.

كما تم تحرير 227 جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وإعدام 650 كيلو جرام من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى، بالإضافة إلى 320 لترا من العصائر والمشروبات وزيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره.

وشدد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبد الجواد علي ضرورة تتبع المخالفات ووضعها جميعا تحت طائلة القانون ولأنه لن ينجو من استهان بسلامة الناس وصحتهم، تزامنا مع يوم الغذاء العالمي وبتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد من أجل( دمياط خالية من الغذاء الفاسد ).

وقال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور على كلا من مستشفى الزرقا المركزي ومستشفى فارسكور المركزي ومستشفى الروضه المركزي ومستشفى السرو المركزي حيث تم المرور لمتابعةالانضباط الاداري وتواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل، بالاضافة الي ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي.



تم حصر جميع الملاحظات والمتغيبين وعمل تقرير يرفع الى الدكتور وكيل الوزاره للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.