محمد عبد المنعم لدول العالم : أوقفوا القتل وأعيدوا الحياة وافتحوا المعابر



علق محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر، على الأحداث الفلسطينية المشتعلة حاليا بسبب الهجوم الصهيونى على غزة.

كتب عبد المنعم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يطالبنا العالم بالصمت وغض الطرف عما يحدث للأطفال والأبرياء فى غزة تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بأكمله.

وتابع: تحاصر مدينة كامله منذ اكثر من 10 أيام ويمارس بحق أهلها كل الانتهاكات تقصف بالطيران والمدفعية والأسلحة والغازات المحرمة دوليًا يتم قتل الأطفال بدم بارد يقتلون النساء والرجال أمام أعين الصغار، وتهدم المنازل والطرقات وتمنع عنهم المياه والكهرباء والوقود وأدوات الإغاثة يقتلون المسعفين ويطالبون المدنيين بالخروج الآمن ويتم قصفهم أثناء الخروج.

وأكمل مدافع النادي الأهلي: كفى ظلمًا وقهرًا فقد اكتظت المدينة بالموتى وفاحت رائحة الدماء من كل مكان ووضعت الجثث بثلاجات الطعام وملئت الطرقات أي ظلم بعد كل ما نراه هل يرى اصدقاءنا غير العرب ما يجرى لنا وما يحدث فى بلادنا هل يحكمون ضمائرهم ويغلبون الإنسانية كما يطلبون منا دائمًا هل العادات والثقافة أن تدين وترفض فقط عندما تكون أنت المتضرر ولا تتحدث إذا كنت بعيدًا عن الاحداث، ولكننا نقول لكم أن فلسطين صاحبة الأرض وصاحبة الحق

وأضاف: شعبها المستضعف قدم من الشهداء الآلاف فى سبيل الدفاع عن وطنه ودينه ومقدساته.



وأختتم: إلى كل شعوب العالم كفى صمتًا وخوفًا وتبريرًا فلا يوجد شيء على وجه الأرض يدعوكم لتأييد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي أوقفوا القتل وأعيدوا الحياة وأفتحوا المعابر أمام المساعدات الإنسانية من اجل حق الأبرياء في الحياة.