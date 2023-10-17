تصفيات يورو 2024.. شعراوي يقود هجوم منتخب إيطاليا أمام إنجلترا

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إنجلترا، في المواجهة المرتقبة بينهما، التي تجمعهما في قمة مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يحل منتخب إيطاليا، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره الإنجليزي بملعب ويمبلي، في المباراة التي تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ستيفان شعراوي، لاعب فريق روما، هجوم المنتخب الإيطالي أمام منتخب إنجلترا، بمعاونة جانلوكا سكاماكا مهاجم أتالانتا، وبيراردي نجم فريق ساسولو.

يجلس على مقاعد الاحتياط فيديريكو ديماركو، بجانب مويس كين، ومانويل لوكاتيلي، وجياكومو راسبادوري.

يحتل منتخب إيطاليا، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 10 نقاط، خلف منتخب إنجلترا المتصدر بـ13 نقطة، ومتساويًا مع منتخب أوكرانيا ثالث الترتيب.

تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو – سكالفيني – أتشيربي – أودوجي

خط الوسط: فراتيسي – كريستانتي – نيكولا باريلا

وفي الهجوم: بيراردي – سكاماكا – ستيفان شعراوي.