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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة طفل عقب تناول كمية من الجاز في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب طفل بمحافظة بورسعيد، بإصابة خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، اثر تناوله كمية من الجاز أمام منزله في مدينة بورفؤاد.

 

إصابة طفل عقب تناول كمية من الجاز في بورسعيد

 

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفل: مروان محمد السيد، يبلغ من العمر عامين، مصاب بصعوبة في التنفس وفي حالة خطرة، بادعاء تناول مادة كيميائية - جاز سائل - أمام المنزل بمنطقة الفيروز ببورفؤاد.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للطفل المصاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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طفل جاز بورسعيد بورفؤاد محافظة بورسعيد
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