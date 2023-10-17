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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى فى صفوف جنوده إلى 301

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده إلى 301 منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري أعلن أن مصر ستعقد مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر.

 

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء وإصابة آلاف الجرحى إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.

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