إقبال كبير من طلاب وأهالي الإسكندرية للتبرع بالدم لفلسطين في اليوم الثالث لحملة طلاب الجامعة

واصل طلاب جامعة الإسكندرية، تنظيم حمالة التبرع بالدم لفلسطين، لليوم الثالث، وذلك تحت عنوان «التبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق»، وجاءت هذه الحملة بالتعاون بين «طلاب من أجل مصر» وبعض مؤسسات المجتمع المدني.



شن طلاب جامعة الاسكندرية تحت رعابة رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، حملة للتبرع بالدم يوميًا، حيث تم تخصيص 5 ساعات كل صباح لاستقبال الطلاب والطالبات والاهالي من مدينة الإسكندرية.



وبدأت الحملة من خلال الإعلان عن أماكن التجمع الثلاثة والتي سوف تتمركز في كلا من أمام باب كلية الطب و كلية الصيدلة (ميدان الخرطوم)، والنقطة الثانية أمام بوابة كلية الهندسة (باب دخول السيارات)، وفي النقطة الثالثة أمام مجمع العلوم الانسانية ( باب كلية الأعمال "التجارة سابقا" أمام مكتبة الاسكندرية)، ويبدأ استقبال المتبرعين في تمام الساعة 7:30 ص و حتي الساعة 12 ظ.



وجرى تغيير في نقطة التجمع الخاصة في مجمع العلوم الإنسانية من أمام باب كلية التجارة بشارع بورسعيد إلى باب كلية الحقوق بشارع سوتر، وذلك من اجل استعاب عدد أكبر من المتبرعين، حيث انضم الأهالي الي الطلاب من اجل المشاركة.



وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في كلمته عن الحملة إن الجامعة أطلقت الحملة في إطار حرصها على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة.



واضاف قنصوة، أن الحملة تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليومين وذلك من خلال 3 نقاط تمثل في مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبي بالإضافة إلى كلية الهندسة للتسهيل على طلبة الكليات.



ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، دعوة للمجتمع السكندرى والمجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، مشيرا إلى استمرار الحملة حتى السبت المقبل.